Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı\'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Güler, teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı ve fuarı ziyaret eden gençlerle sohbet etti.

09.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium'da 'Gelecek İçin Teknolojiler' temasıyla 6'ncısı gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yaşar Güler, fuarı ziyaret eden gençlerle sohbet etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Ankara, Savunma, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement