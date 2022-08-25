MSB: "Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır" - Son Dakika
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MSB: "Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır"

25.08.2022 22:53
MSB: "Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Bakanımız adına paylaşımlar Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bakanımız adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB: 'Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır" - Son Dakika
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