TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türk ordusunun sahip olduğu yüksek caydırıcılığın, devletin kalkınma iddiasını güvenle sürdürmesine, ekonomik ve siyasi istikrarın korunmasına ve milletin geleceğe güvenle bakmasına imkan tanıyan stratejik bir kalkan görevi gördüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecini, "milli savunmanın iç cephedeki tamamlayıcı karşılığı" şeklinde niteleyen Aksu, "Terörsüz Türkiye, etrafımızı saran ateş çemberi karşısında milli varlığımızın zırhı, terörsüz bölgenin inşasını mümkün kılarak kaos ve kargaşa yerine istikrar, barış ve huzurun, lider ülke Türkiye'nin habercisidir." dedi.

Aksu, savunma sanayisi ve kritik teknolojilerdeki bağımsızlığı milli kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak değerlendirdiklerini belirterek, savunma sanayisinin uluslararası arenadaki rekabetçiliğinin ileri teknolojiyle pekiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının mali ve özlük haklarına ilişkin düzenleme çağrısında da bulunan Aksu, "MHP olarak kahraman TSK mensuplarının ve emeklilerinin, şehit yakını ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasının, uygun çalışma şartlarına ve yeterli mali ve sosyal haklara kavuşturulmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'de savunma sanayisine yönelik çalışmaların Cumhuriyet'in ilk yıllarında da 1970'ler ve 1980'lerde de yapıldığını anlattı.

Ülkede sıfırdan bir savunma sanayisi kurulmadığını, mevcut başarılı savunma sanayisi üzerine doğru adımlar atıldığını dile getiren Özlale, şunları kaydetti:

"Biz, savunma sanayisini siyasete malzeme etmek isteyen bir parti değiliz. Bu nedenle doğru yapılan işlerin hakkını mutlaka teslim ederiz. Saldırı helikopterleri, Milli Gemi (MİLGEM), askeri gözetleme uyduları, eğitim uçakları, İHA, SİHA ekosisteminin gelişimi... Bunlar önemli ve gereklidir. Benim naçizane önerim şudur, burada geliştirdiğimiz teknolojiyi sanayinin diğer alanlarına aktarabilip ekonomide katma değer yaratabilecek bir yaklaşım önemlidir."

Özlale, muhalefet olarak eksik gördükleri şeyleri de dile getirmeleri gerektiğini belirterek, savunma sanayisinde daha fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin ekosisteme dahil edilmesini önemli bulduklarını vurguladı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, güvenliği sadece askeri harcamalarla tarif etmenin "eski dünyanın ezberlerinde ısrar etmek olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, enerji bağımlılığı, gıda üretimi ve teknolojik kapasitenin de güvenlik meselesi haline geldiğini kaydeden Oluç, "Çağ değişiyor. Yapay zeka, yepyeni bir dünya yaratacak durumda. Bunun olumlu yanları da büyük riskleri de var. Bu çağ değişiminde en modern silahlara sahip olmak ekonomik bağımlılıklarımızı ortadan kaldırmıyor, toplumdaki adaletsizlikleri çözmüyor. Askeri kapasite, siyasi ve toplumsal kapasitenin yerine geçmiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin daha da artırılmasını, savunma sanayisinin güçlendirilmesi açısından önemli bulduklarını ifade etti.

Bütçe teklifinde şehit yakınları ve gazilere ayrılan payı yetersiz bulduklarını belirten Akay, "Biz, bugün bu konuyla ilgili bir önerge vereceğiz. Umarım AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerimiz, komisyon üyelerimiz de bize destek verirler. Buraya 50 milyarlık bir ödenek teklifinde bulunacağız. Umarım kabul olur." şeklinde konuştu.

Akay, ayrıca 2027 bütçe teklifinde Eurofighter Typhoon tedariki ve buna bağlı hazırlıklar için ne kadar kaynak öngörüldüğüne, uçakların teslimat takvimi, pilot eğitimi ve bakım altyapısı kurulmasının hangi aşamada olduğuna dair sorular da yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulunarak, süreçte bir "netlik olmadığını" savundu.

Usta, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'ya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından açılan davada yargılanacağına dair bir kısa mesaj geldiği iddiasını dile getirerek, bunun doğru olup olmadığını sordu.

Bakan Güler, Usta'nın iddiasına, "Hayır, böyle bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

Usta, konuşmasının devamında, "İnşallah doğru değildir. Böyle bir şey varsa da sizden 'çekin' diye istirham edecektim." dedi.

"Çalışmaların, ordumuzun başarısına katkı sağlayacağına inanıyorum"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Veysal Tipioğlu, Milli Savunma Bakanlığının bütçesini, ülkenin güvenliğine, ordunun caydırıcılığına ve Türkiye'nin uluslararası alandaki sözünün ağırlığına yapılan bir yatırım şeklinde değerlendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olması gerektiğini vurgulayan Tipioğlu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada barışı korumak istiyorsanız, caydırıcı olacaksınız. Bağımsız karar almak istiyorsanız, o kararı uygulayabilecek güce sahip olacaksanız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, köklü askeri geleneği, personelinin cesareti ve disiplini, harekat tecrübesi ve gelişen teknolojik kabiliyetiyle bu iradenin en önemli güvencelerinden biridir."

Tipioğlu, yerli ve milli savunma sanayisi üretiminde kazanılan her başarının, Türkiye'nin caydırıcılığını artırdığını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi, çalışma ve yaşam şartları ile özlük haklarına yönelik her adımı önemsediğini aktaran Tipioğlu, "Bu alanlarda yürütülen çalışmaların, ordumuzun moraline, kurumsal aidiyetine ve görev başarısına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Komisyonda daha sonra Milli Savunma Bakanı Güler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.