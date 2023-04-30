Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Cumhur İttifakı'nın destek için 1 milletvekilliği teklifini kabul etmediğini söyledi - Son Dakika
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Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Cumhur İttifakı'nın destek için 1 milletvekilliği teklifini kabul etmediğini söyledi

30.04.2023 15:48

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kendilerinden seçimde destek istediklerini ve bunun için de 1 milletvekilliği verdiklerini belirterek, "Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini 1 milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim 1 milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim" dedi.

Milli Yol partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, milletvekili adaylarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta Şeyhadil ve Doğukent Mahalleleri'nde çadırlarda kalan depremzedeleri ve muhtarlıkları ziyaret etti. Çayır daha sonra doğup büyüdüğü köy olan Abbaslar Mahallesi'ne geçti.

HİÇBİR İTTİFAKI DESTEKLEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Burada bir konuşma yapan Remzi Çayır, seçimlere herhangi bir ittifak çatı altında girmediklerini ve hiçbir ittifakı desteklemediklerini söyledi. "Sizden kendi evladınıza sahip çıkmasını istiyorum, kimse sizi kınamaz. Cumhurbaşkanının da istediğinize verin" diyen Çayır, cumhur ve millet ittifakı ile yapılan görüşmelere de değindi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, ittifak teklifini reddetti

"DESTEK İÇİN 1 MİLLETVEKİLİ TEKLİFİNDE BULUNDULAR"

Çayır, şöyle devam etti: "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi, bizi ziyaret etti, heyet halinde bizimle görüştü. 'Bizi destekler misiniz' dedi, destek istedi. Biz de ona şartlar öne sürdük. 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulursanız bizim tabanımız size oy verir. Sinan Ateş'in katillerini kim bulacağım derse bizim tabanımız ona bakar. Milletin birliği, vatanın birliği, devletin birliğini kim ayakta tutarsa bizim taban ona verir. Hukuku, adaleti kim ayakta tutarsa bizim tabanımız ona verir' dedik. Nezaketliydi, bize teveccüh gösterdi, çekti gitti. Son günde, Cumhur İttifakı'ndan birkaç arkadaş aradı, yarın listeler verilecek. Direkt aramadılar, aracı koydular. 'Sizi ziyaret edelim, eğer destek verecekseniz gelelim' dediler. Böyle bir ziyaret mi olur, böyle danışıklı dövüş mü olur? Bana dediler ki, '1 milletvekili.' Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini 1 milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim 1 milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim. Hiç önemli değil.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, ittifak teklifini reddetti

"6 AY, 1 YIL SONRA TÜRKİYE ERKEN BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA KALACAK'

14 Mayıs seçimlerinden sonra ittifakların mecliste gerekli çoğunluğu alamayacağını, bunun da krize neden olacağını ifade eden Remzi Çayır, şunları söyledi: "Muhtemeldir ki 6 ay, bilemediniz 1 yıl sonra yeniden milletvekilliği seçimi yapılacaktır. Çünkü görünen tablo şu; seçimde kilit parti, PKK'nın partisi. Ne bu taraf ne öbür taraf parlamentoda çoğunluğu elde edemeyecek. Dolayısıyla yasayı çıkarabilmek için mutlak anlamda orada PKK'nın varlığına, HDP'nin, şimdi ki Yeşil Sol'un milletvekillerine ihtiyaç duyacaklar, parlamento kilitlenecek. Kilitleneceğinden ötürü de 6 ay, bilemediniz 8 ay, 1 yıl içerisinde yeniden Türkiye erken bir seçimle karşı karşıya kalacak. Bunu bir yere yazın, yüzde 90. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi bir şekilde sona erecek birinci turda seçilemezse ikinci turda seçilecek. Onun için de herkes hesabı buna göre yapıyor."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır daha sonra beraberindekilerle Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ne geçerek esnafı ziyaret etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • Ali murat Çetinkaya: Senden ne siyasetçi olur şimdi den sen kendi rakiplerini neyle suçladığına bakar mısın şimdi den ırkçılığa başladın Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Alperen Umut: Bu kim la Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Hasan Ali: yav dayı hehehe. mikrofonu eline alan tahminci oluyor ya.b sen kendini nerde görüyon. binde kaç oy alacaksın. onu de bize. ederin ne Cevap Yaz 32 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Cumhur İttifakı'nın destek için 1 milletvekilliği teklifini kabul etmediğini söyledi - Son Dakika


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