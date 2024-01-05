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Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Türkiye doğru yönetilmiyor - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Türkiye doğru yönetilmiyor

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye'nin doğru yönetilmediğini ve yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Çayır, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri eleştirerek, Türkiye'nin hızla değişen dünyaya ayak uyduramayacağını ifade etti. Ayrıca, yerel seçimlerin gerçekleri anlatmak için bir araç olduğunu ve Milli Yol hareketinin milletin istikbal hareketi olduğunu vurguladı. Çayır, torpile dayalı bir sistemin içinde olduklarını ve bu sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Türkiye doğru yönetilmiyor
05.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:18
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MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Başta arkadaşlarım olmak üzere Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğuna inananların uyuma zamanı değil, dirilme ve koşma zamanıdır. Milletimize gerçekleri anlatmamız lazım. 31 Mart yerel seçimleri bunun için bir araçtır. Milli Yol hareketi milletin istikbal hareketidir" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "İşçi emeklisi ile memur emeklisi zam farkını kimse izah edemez. Sosyal hukukun olduğu devlette insanca yaşama şartlarına kavuşurlar. Memur emeklisine yüzde 49,25, işçi emeklisine yüzde 37,57 zam yapılıyor. Böyle bir mantık olur mu? Hiçbir ülkede böyle bir komisyon, böyle bir karar yok, böyle bir uygulama da yok. TÜİK yüzde 64 enflasyon açıklıyor. 1 yıl için yüzde 49,25 zam verildi. Enflasyon Araştırma Grubu da yüzde 64 doğru değil, Türkiye'deki enflasyon yüzde 126'dır. Vatandaşın hissettiği de yüzde 100'ün üzerindedir. Marketteki rakamlar 1 hafta yerinde duramıyor. Durmadan değişikliğe uğruyor. Bu nedenle Türkiye'nin doğru yönetilmediğini defalarca söylüyoruz. Türkiye akılla yönetilmiyor, rasyonel yönetilmiyor. Türkiye matematiksel yönetilmiyor. Şu anda dünya hızla değişirken Türkiye siyaset kurumundan başlayarak yapısal değişikliğe Milli Yol Partisi'nin değişim ve dönüşüm projesini uygulamadığı müddetçe çocuklarımız hepimiz yüzyıllarca etkileneceğiz. Türkiye böyle gidemez" diye konuştu.

'YEREL SEÇİMLER BUNUN İÇİN BİR ARAÇTIR'

Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye süresiz siyasetle huzurlu bir yere varamaz. Gelişmiş bir toplum haline dönüşemez. İnsanlar geleceklerinden endişe duymadan yaşayamazlar. Süresiz siyaset kendi sadakat sistemini oluşturur, kendine bağlı insanlar oluşturur. Zengin sınıfı oluşturur. Başkaldırı ve itiraz hareketi başlattık. Neyin ne olacağını da söylüyoruz. Görev süreleri ve tanımları belli olan bir sistem olmalıdır. İç-dış tüzük bunu çözmez. Bir insanın iradesine bırakılamaz. Gelenin görevini yaptıktan sonra gitmesi gerekir. Başta arkadaşlarım olmak üzere Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğuna inananların uyuma zamanı değil, dirilme ve koşma zamanıdır. Milletimize gerçekleri anlatmamız lazım. 31 Mart yerel seçimleri bunun için bir araçtır. Milli Yol hareketi milletin istikbal hareketidir."

'TORPİLE DAYALI BİR SİSTEMİN İÇERİSİNDEYİZ'

Çayır, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın bir konferans sırasında görüntülenen cep telefonu üzerinden 'torpil' iddiası ile ilgili, "Sözü azıcık güçlü olanlara bu milletin çocukları müracaat ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Niye ediyor çünkü sistem öyle. Niye yalan söylüyorsunuz. Torpile dayalı bir sistemin içerisindeyiz. İnsanlar geliyor bize 'ne olur çocuğum işsiz, evde çalışan yok.' Ölçü var mı, 'ne iş yapar', 'her iş yapar.' Sisteme bak. Bu sistemin içerisindeyiz. Torpil için bizde kullanılıyoruz. Sözümüz yetmiyor ama. Vatandaş ne yapsın, umut içinde. Bu sistemi bu hale getiren o siyasilerin derhal siyaset sahnesinden uzaklaşması lazım. Torpilde, mülakatta, adam kayırmada var. Bu sistemde her şey var. Türkiye'nin topyekün değişime ve dönüşüme tabii tutulmadığı müddetçe biz başaramayız. Vatandaş tarlasında 3 liraya sattığı portakalı markette 40 liraya almaya başlayınca işte orada ipin ucu kaçmış demektir" dedi.

Kaynak: DHA
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