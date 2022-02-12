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Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı - Son Dakika

Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı

12.02.2022 00:57
Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi İl Başkanı ve MYK Üyesi Şevket Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasını 'gündem değiştirmek' olarak algılayan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i özür dilemeye davet etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi İl Başkanı ve MYK Üyesi Şevket Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasını 'gündem değiştirmek' olarak algılayan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i özür dilemeye davet etti.

Milli Yol Partisi İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası siyasi patilerin genel başkanları geçmiş olsun dileklerini iletirken Kırşehir İYİ Parti İl Başkanının sağlık üzerinden algı değiştirme çabasını kınadığını söyledi. İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Göçen'in, 'Covid-19' mu olmuş ? sanırım gündem değiştirmek içindir. Kimse zam, elektrik, doğalgaz faturaları geçim sıkıntısı konuşmasın' şeklinde sosyal paylaşım yaptığını aktaran Göçmen, "Biz siyasetçiyiz. Ülkenin yaraları adına çaba sarf eder yanlışları uyarır doğru yapılanın da yanında dururuz. Hiç kimse, kimsenin sağlığıyla bu denli eleştiri yapmasına ve böyle tepki göstermesine de karşı dururuz. Bu durumu uygun bulmuyoruz. Cumhurbaşkanının yaşadığı korona virüs salgınını başka bir platform da değerlendiren İYİ Parti il başkanını özür dilemeye çağırıyor ve kınıyorum" dedi. - KIRŞEHİR

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Merkez Yürütme Kurulu, İYİ Parti, Kırşehir, Göçmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı - Son Dakika


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