Aydın'la sendikal buluşma - Son Dakika
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Aydın'la sendikal buluşma

02.09.2022 15:25
Aydın'la sendikal buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, temaslarına Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesini de ekledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, temaslarına Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesini de ekledi. Beraberinde Erzurum il başkanı Naim Karataş ile birlikte hizmet iş Sendikasının Erzurum şubesini ziyaret eden Milletvekili Aydın, Şube Başkanı Şahin Girmenç ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi. Sendika üyesi işçilerin de katıldığı programda, emeğin ve sosyal hakların önemini anlatan Aydın, Hizmet-İş Sendikası'nın da bu manada önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Şube Başkanı Girmenç'ten sendikal çalışmalara yönelik bilgiler alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, çalışanlarla hem sohbet etti, hem de görüş alışverişinde bulundu.

Kamil Aydın: Önceliğimiz Çalışanlar

Emeğin, çalışmanın ve iş hayatının çok önemli olduğunu anlatan Aydın, "Çalışanlarımız bizim için yüksek bir değer. Çalışanlarımızın istekleri, beklentileri ve arzuları bizim için elbette önemli. Günümüzde çalışanlarımızın sendikal mücadelelerinin nasıl sonuçlandığını hepimiz görüyoruz. İster memur, ister işçi olsun tüm çalışanlarımızın ve emekçilerin haklarını teslim etme noktasında sergilenen duruş gerçekten takdir edilecek bir düzeyde. Bu manada Cumhur İttifakı olarak önceliğimizin çalışanlarımız olduğunu özellikle ifade ediyorum" diye konuştu.

Karataş: Belediye-İş Çok Özel

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, Belediye-İş Sendikası'nın yılları geride bırakmış bir sendikal yapı olduğunu ifade ederek, "Çalışma hayatında Belediye-İş Sendikası'nın gerçekten çok özel bir yeri var. Çalışanların hakları için verdikleri mücadele ve izledikleri yol da, takdiri hal ediyor. Günümüzde kimi sendikalar, üyelerinin hakları için seferber olmak yerine, maalesef siyasete alet olmakta ve çalışan kesimi ise malzeme olarak kullanmaktadır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kamil Aydın, Erzurum, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın'la sendikal buluşma - Son Dakika

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