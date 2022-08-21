MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir"

21.08.2022 14:32
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen ve toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili açıklama yaptı.

Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli, "Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'mize hakim olan huzur ve sükünet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah'ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir' - Son Dakika

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