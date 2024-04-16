Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı Başkanı Erdem Ural'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı Başkanı Erdem Ural'ı Ziyaret Etti

Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı Başkanı Erdem Ural\'ı Ziyaret Etti

Okullararası Küçükler Hentbol Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti.

16.04.2024 16:38  Güncelleme: 16:41
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Okullararası Küçükler Hentbol Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı Başkan, Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti.

Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı, Aksaray'da 1-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okullararası Küçükler Türkiye Hentbol Şampiyonasında finalde Zonguldak temsilcisini 14-11 mağlup etti. Şampiyon takım, şampiyonluk kupaları ile birlikte Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı 13 sporcu, Okul Müdürü Dilaver Bulut, Antrenörler Kadir Cihan Özyiğit ve Emin Zeybek başkanlık makamında ziyaret etti.

"Turhal'da hentbolu sürdürülebilir kılmak istiyoruz"

Başkan Mehmet Erdem Ural, sporcularla tek tek ilgilenerek tebrik etti. Hentbol sporunun öneminden bahseden Ural, "Başarılarınız daim olsun. İnşallah bundan sonra ki süreçte de daha ileri ki yaşlarda da bu spora devam edersiniz. Biz bununla ilgili projeler planlıyoruz. İnşallah belli bir yaşa gelip hentbolu bırakılan bir spor olmaktan çıkarmak istiyoruz. Çünkü meclis üyemiz yalçın beyde bu konuya hassas. Çocuklar belli bir yaşa kadar geliyor, başarılı oluyorlar, sonra ki süreçte sonra ki adıma gidemiyorlar. O anlamda bir farkındalığımız var. Turhal'da hentbol özelinde tüm spor dallarını geliştirmek için Turhal Belediyesi olarak destekleyeceğiz. Hepinizi tek tek yeniden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonra ki şampiyonalarınızda tekrar bizi gururlandırmanızı temenni ediyorum" dedi.

Belediye binası önünde antrenör ve sporcularla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mimarsinan Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı Başkanı Erdem Ural'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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