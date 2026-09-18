Miryokefalon Zaferi\'nin 850. yıl dönümü Çivril\'de törenle anıldı

Anadolu'nun Türk yurdu olmasını tescilleyen Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıldönümü nedeniyle, Denizli'nin Çivril ilçesinde anma ve kutlama programı düzenlendi.

Anadolu Selçuklu'nun 17 Eylül 1176 tarihinde Anadolu'nun tapusunu mühürlediği Miryokefalon Zaferi, 850. yıl dönümünde yad edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen program, Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda yapılan törenin ardından program, Çivril Şefkiye Özel Fen Lisesi'nde devam etti. Programa; protokol üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Pamukkale Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından Miryokefalon Zaferi'ni konu alan film gösterildi. Filmde, 850 yıl önce kazanılan zaferin kahramanları anıldı.

"Türk tarihi açısından büyük bir kırılma noktası"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Zaferi'nin Türk tarihi açısından kırılma noktası olduğuna dikkat çekti. Balık, zaferin 850. yılı dolayısıyla düzenlenen bu etkinliklerin son derece değerli olduğunu belirterek, bu tür bilimsel ve kültürel faaliyetlerin savaşın tarihi arka planını aydınlatmada ve toplumsal hafızayı diri tutmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Büyükşehir olarak şehrin tarihi ve kültürel kodlarına sahip çıkmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Marım, "Bu zaferle, Anadolu'nun kapıları ebediyen açılmış ve mühürlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak, Çivril'imizin topraklarında kazanılan bu zaferin 850. yıl dönümünde, bize bırakılan bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bir bilim heyeti ve tertip komitesi kuruldu"

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, savaşın gerçekleştiği bölge konusunda çeşitli görüşlerin bulunduğunu belirterek, Çivril Kufi Boğazı tezini bilimsel verilerle desteklemek amacıyla akademisyenlerden oluşacak bir bilim heyeti ve tertip komitesi kurulduğunu ifade etti. Bölgede yüzey araştırmalarının başlatılacağını ve çalışmalar sonucunda elde edilecek bulgularla Çivril'e bir müze kazandırılmasının hedeflendiğini açıklayan Vali Köşger, "Savaşın nerede yaşandığından ziyade asıl önemli olan, zaferin ruhunu yarınlara aktarabilmektir" ifadelerini kullandı.

Hatıra madalyonu ve plaket takdimi yapıldı

Protokol konuşmalarının ardından, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı anısına özel olarak tasarlanan hatıra madalyonları ve plaketlerin takdimi gerçekleştirildi. Miryokefalon Zaferi'nin araştırılması ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan isimlere hatıra madalyonu takdim edildi. Kutlamalar kapsamında ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, halk oyunları ekiplerinin ve mehteran takımının sunduğu gösteriler ile güreş takımının ve geleneksel okçuların sergilediği atış gösterileriyle sona erdi.