Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin\'in bağımsızlığının ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Sisi, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu konuda adım atması gerektiğini ifade etti.

14.02.2024 17:48
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, " Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi lazım" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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