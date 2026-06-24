Mısır, Gazze'de Ulusal Komite Faaliyeti Çağrısında Bulundu

Mısır, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere oluşturulan ulusal komitenin "mümkün olan en kısa sürede" bölgede faaliyete başlaması ve Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki diğer yükümlülüklerin tamamlanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u kabul etti.

Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Gazze'deki gelişmeler, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Abdulati, Gazze'yi yönetecek ulusal komitenin bölgede görevine başlaması, Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılması, insani, tıbbi ve yardım malzemelerinin kesintisiz erişiminin sağlanmasını kapsayan "ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ilk aşamasındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gerektiğini" belirtti.

Mısırlı Bakan, "Bu adımların ateşkesin pekiştirilmesine, güvenliğin güçlendirilmesine ve Gazze Şeridi'nde erken toparlanma çabalarının başlaması ile yeniden imar için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas, kurtarma ve yeniden yapılanma önceliklerinin belirlendiğini ve gerekli koşullar sağlandığında çalışmalarına başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Barış Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan Barış Planı çerçevesinde 14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı.

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.