Mısır, Gazze\'ye saldırı halinde barış anlaşmasını askıya almayacak

Politika

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Gazze Şeridi'nin Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması'nı askıya alacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Gazze Şeridi'nin Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması'nı askıya alacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Sloven mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenleyen Shoukry, Mısır'ın Refah kentine saldırması nedeniyle İsrail ile olan Camp David Anlaşması'nı askıya alacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Mısır ile İsrail arasında 40 yıldır yürürlükte olan bir barış anlaşması var ve biz buna uymaya devam edeceğiz" dedi.

Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girişini sağlayacak bir anlaşma sağlanması için çabalarını sürdürdüğünü aktaran Shoukry, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştiren Shoukry, Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesine karşı da uyarıda bulundu. - LYUBLYANA