Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha\'da yeniden başladı

Politika

Mısır medyası, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için Mısır, Katar, ABD ve İsrailli heyet ile ile Hamas temsilcileri arasındak müzakerelerin Doha'da yeniden başladığını duyurdu.

Mısır medyası tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladığı kaydedildi. Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha'da bir araya geldiği kaydedilirken Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde müzakerelerin Paris'teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve bir sonraki toplantının Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirileceği bildirildi. - DOHA