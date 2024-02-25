Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha'da yeniden başladı - Son Dakika
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Politika

Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha'da yeniden başladı

Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha\'da yeniden başladı

Mısır medyası, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için Mısır, Katar, ABD ve İsrailli heyet ile Hamas temsilcileri arasındaki müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladığını duyurdu. Müzakereler, Paris'teki görüşmelerin devamı niteliğinde olup bir sonraki toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek.

25.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:40
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Mısır medyası, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için Mısır, Katar, ABD ve İsrailli heyet ile ile Hamas temsilcileri arasındak müzakerelerin Doha'da yeniden başladığını duyurdu.

Mısır medyası tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladığı kaydedildi. Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha'da bir araya geldiği kaydedilirken Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde müzakerelerin Paris'teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve bir sonraki toplantının Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirileceği bildirildi. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha'da yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır, Katar, ABD ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler Doha'da yeniden başladı - Son Dakika
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