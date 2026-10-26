Mısır Meclisi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek onayıyla Sisi'ye yetki verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mısır Meclisi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek onayıyla Sisi'ye yetki verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesini onayladı. Onay, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Suudi Arabistan'ın savunması için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdi.

Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesine onay verdi.

Mısır, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları için harekete geçti. Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesine onay verdi. Meclis, söz konusu onay ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Suudi Arabistan'ın kendini savunmasına yardımcı olmak için "gerekli tüm önlemleri" alma yetkisi vermiş oldu. Meclisin en az üçte ikisi teklifi destekledi. Sisi, geçen hafta meclisten söz konusu teklifi onaylamasını istemişti.

Mısır saldırı değil savunma için görev alacak

Sisi, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gönderdiği mektupta, Mısır'ın desteğinin Yemen'e saldırmak yerine Suudi Arabistan'ın topraklarını ve sınırlarını savunmakla sınırlı olacağını açıkça belirtmişti.

Mısır daha öncede Husilere karşı Suudi Arabistan'ın yanında yer almıştı

Bölgenin en büyük ordularından birine sahip olan Mısır, Mart 2015'te Husilere karşı kurulan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona katılmış, Kızıldeniz'deki nakliye yollarını güvence altına almak için bölgeye savaş gemileri ve yaklaşık 800 asker göndermişti. Mısır, 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana yurtdışında büyük çaplı bir kara gücü konuşlandırmadı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaYemenMısırDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:35:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Mısır Meclisi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek onayıyla Sisi'ye yetki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei