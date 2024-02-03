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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel konular ve Filistin meselesi ele alındı.

03.02.2024 20:16
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Orta Doğu, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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