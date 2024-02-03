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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgulandı.

03.02.2024 20:27  Güncelleme: 20:29
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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