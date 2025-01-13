MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

Geniş Video İzle

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı. Ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

13.01.2025 20:24  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Ekim 2023'ten beri İsrail saldırısı altında olan Gazze'deki siviller için ateşkes görüşmelerine devam ediyor.

GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen nokta ele alındı. Görüşmede ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme
Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Trabzonspor S:
    siz hala hamasla görüşün. terorıstler burnunuzun dibinde devletçik kuruyor siz hala konuşun. koskoca türkiye devletinin düşürüldüğü duruma bakın hele. tabi bu olayda parmagınız yoksa. Rusya NATO'ya üye olamassın diye Ukrayna'ya savaş actı. biz 900 km sınırımıza pkk denen caniler devlet alt yapısı oluşturuyolar yetkili kişiler sadece konuşuyorlar ama icraat yok. ABD den izin istiyolar yazık. Suriye'yi mahvettiniz 12 18 Yanıtla
    F1977.:
    sende bişey biliyormuş gibi zırvalıyorsun yani laf olsun sytarı 0 1
  • Sk 06:
    cemaatçi adamı mit başkanı yaparsan mhp akp pkk kolkola gezer 12 3 Yanıtla
  • Berkant Balli:
    hala bu haberlere inanan kesim var 12 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Her ikiside terörist 9 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA BUNLAR ETKİSİZ VE YETKISIZ OLDUKLARINI BIR TÜRLÜ ANLAMIYOR , RUSYA SAVASINDA IKI TARAFLA GORUSEN TEK ULKEYIZ DEDILER ZELENSKI ABD, CIN VE AVRUPA BİRLİĞİNDEN BASKA ARABULUCU İSTEMİYORUZ DEDI, PUTIN BIR KERE BIZE GELMEDİ. ISRAIL SURIYEDE BURNUMUZUN DIBINE GELDI 8 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    İTrail köpekleri havlamaya başlamış yine. Acaba zulüm bitince kimi rahatsız eder çok merak ediyorum, zannediyorsunuz ki herşey tak diye olsun. Bu işler uzun soluklu görüşmeler sonucunda alınır. 3 7 Yanıtla
  • k K:
    israilin askerleri olan hts suriyede iktidari ele gecirince hemen suriyeye gidip emavi camisinde namaz kildi bu sanki suriyeyeyi kendisi ele gecirmis gibi. sarayim suriyedeki mili ordusu tek bir mermi dahi armadillo. sahte olmayan bir seyiniz varmi arkadas sizin. 8 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Biraz Zor ateşkes olur bozuk plak gibisiniz hep aynı değişen bir şey yok 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:06:43. #1.12#
SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.