MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye'ye başsağlığı diledi - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye'ye başsağlığı diledi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi. Kalın, Haniye ile Gazze'deki insani durum, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini de görüştü.

10.04.2024 21:36  Güncelleme: 21:38
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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