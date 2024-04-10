MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye'ye başsağlığı diledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti. - ANKARA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunları kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katar'da bulunan Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 oğlu ve torunlaırnı kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi. Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Heniyye, "Oğullarımın öldürülmesi, Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemez." ifadelerini kullandı.
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