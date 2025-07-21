MİT Başkanı Kalın DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

DEM Parti TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ziyarette, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.