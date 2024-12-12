Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Kalın, Emevi Camii'ni ziyaret ederken, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. - ŞAM
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın Şam'da Emevi Camii'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?