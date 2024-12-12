MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Önemli Görüşmeler Gerçekleştiriyor

Politika

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ziyareti kapsamında Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa ve geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli görüşmelerde bulunacak. Suriye Enformasyon Bakanlığı, MİT Başkanı Kalın'ın Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa ve geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya geleceğini aktardı. - ŞAM