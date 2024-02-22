Mitinge damga vuran anlar! Genç kız, attığı sloganla Erdoğan\'ın konuşmasını böldü

Politika

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitinginde vatandaşlara hitap etti. Miting esnasında ön sıralarda yer alan genç kızlardan biri, "Ak gençlik burada her şey yolunda" şeklinde slogan atmaya başladı. Genç kızın attığı coşkulu slogan Erdoğan'ı da şaşırttı. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Erdoğan, sloganın ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hayallarimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız.

"HAK ETTİĞİMİZ, ARZULADIĞIMIZ YERE GELECEĞİZ"

Daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi 21 yılda nasıl kalkınama atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter halindeler.

"BUGÜN BİRBİRLERİNİN KUYULARINI KAZIYORLAR"

Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

"MUHAFELETİ HER İŞE TAKOZ KOYMAK SANIYORLAR"

Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti her işe takoz koymak sanıyorlar. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır.

"ŞU ANDA ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR"

Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle. Biz kendi işimize bakıyoruz. Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu."