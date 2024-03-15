Moldova Savunma Bütçesi Yetersiz: Real Madrid'in Bütçesinden Daha Düşük

Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popoi, savunma bütçesini arttırmalarına rağmen yetersiz olduğunu ifade ederek, "Savunma bütçemiz, Real Madrid'in bütçesinden bile düşük" dedi.
Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popoi, Moskova ve New York merkezli RTVI televizyonuna ülkesinin savunma harcamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Popoi, ülkesinin 1 yıl içinde savunma harcamalarının arttığını ancak yine de yetersiz olduğunu söyledi. Savunma bütçelerinin yetersiz olduğunu bazı örneklerle anlatan Popşoi, "Son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı. Şimdiki artışta 'sıfırdan' yapılmış oldu. Bu yıl şu ana kadar yüzde 0,55 seviyesindeyiz" dedi.
Bu durumu İspanya'nın futbol devi Real Madrid'in bütçesiyle karşılaştıran Popşoi, "Bazen Avrupa'daki futbol kulüplerinin, örneğin Real Madrid'in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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