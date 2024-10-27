Mollaahmet Yeniden AK Parti Kınık İlçe Başkanı

Politika

AK Parti Kınık 8. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Sami Mollaahmet yeniden göreve getirildi.

Kınık Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Kınık 8. Olağan İlçe Kongresi, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımıyla yapıldı.

Kongrede konuşan Kırkpınar, CHP'nin ilçede AK Parti döneminde yapılan hizmetlere sahip çıkmadığını belirterek,"CHP'li belediyeler bizim yaptığımız eserlerin bakımını bile yapamıyor. Körfez kirliliğinden kentsel dönüşüme kadar CHP, İzmir'de belediyeciliğe dair bir şey yapmıyor. Gelen bütün belediye başkanları körfezi temizleyeceğiz, körfezde yüzeceğiz sözü verdi, fakat her gelen daha kötü hale getirdi. İzmir'in mevcut halinden utanıyoruz, üzülüyoruz." dedi.

İl Başkanı Bilal Saygılı da AK Parti belediyeciliğinin Kınık'ta önemli hizmetler yaptığını ifade ederek, "Kınık'ta Sadık Doğruer kardeşim çok ciddi hizmetler yaptı ama Kınık'ta şu an bizim yaptığımız eserlere hasar verme noktasına kadar gelinmiştir. Bunun sorumlusu da CHP zihniyetidir. Kınık maalesef durağan bir döneme girmiştir. Ama hep beraber safları sıkıştırarak, kardeşlik hukukunu koruyarak, fitne ve dedikodudan uzak durarak Kınık'ın tekrar AK Belediyecilik ile buluşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kongrede Sami Mollaahmet, partinin ilçe başkanlığına seçildi.