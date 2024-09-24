Moskova Hükümeti Antalya'da İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Moskova Hükümeti Antalya'da İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Moskova Hükümeti Antalya\'da İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Çeremin ve heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Taraflar, kültürel ve ekonomik birçok alanda iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

24.09.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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Rusya Federasyonu'nun Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ve Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Moskova Hükümeti'nin Antalya'da geliştireceği iş birlikleri hakkında görüş alış verişinde bulunularak, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu'nun Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin, Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ve beraberindeki heyeti ağırladı.

"Çalışmalar her geçen yıl daha iyiye gidecek"

Moskova Hükümeti Bakanı Çeremin'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yaklaşık bir ay önce Moskova'da 140'tan fazla ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ulaşım Zirvesi'nde yer aldığını belirterek, "Bu zirvenin ilişkilerimizi geliştirmemize katkısı oldu. Güney idare başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu ziyaret bizi çok memnun etti. Sayın Bakanımızla Moskova ziyaretimizde iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Bu iş birliği protokollerimizle Antalya'mız ve Moskova arasında iş insanlarımız kültür, sanat ve üniversitelerle ilgili iş birliği içerisinde çalışmalarımızın her geçen yıl daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Antalyamız aynı zamanda bir barış kenti. Dünya diploması forumunun yapıldığı merkez. Antalya ve Rusya arasındaki işbirliklerimiz güçlenerek devam edecek" diye konuştu.

"Yılsonuna kadar birçok etkinlik yapılacak"

Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ise, yılsonuna kadar Antalya'da bir çok etkinlik planlamayı düşündüklerini belirtti. Çeremin, "Moskova, Antalya'da her yıl yapılan kitap fuarına katılmayı düşünüyor. Kitap fuarının başarısından dolayı sizi kutlamak istiyorum çünkü o fuarda küçük bir yer için bile baya bir uğraşmak gerekiyor. Bunun farkına vardık. Bu da fuarın çok aktif olmasından kaynaklı. Bu da sizin bölgenizin sadece turizm ile ön planda olmadığının bunun dışında kültürel anlamda da oldukça etkin olduğunuzu göstermekte. Spor, turizm ve sanayi alanında da işbirliğimizde ilerleme sağlayabileceğimiz konusunu konuştuk. İşbirliğimizin artarak sürmesini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Moskova Hükümeti Antalya'da İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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