MOSSAD Casuslarına Yönelik Soruşturma ve Kovuşturmalar Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MOSSAD casuslarına yönelik 2021 Ekim ayından bu yana devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğunun devam ettiğini ve aynı suçtan tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır. 2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.
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