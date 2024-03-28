Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecek

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Memur-Sen Karabük Şubesi Üyeleriyle İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Çetinkaya, davetlilerle birlikte orucunu açarak ramazanın bereketine ortak olduklarını ve projelerinden bahsetti. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Çetinkaya için destek istedi ve kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.