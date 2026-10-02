MSB Bakan Yardımcısı Ayhan, Şanlıurfalı gençlerin adından söz ettireceğini söyledi - Son Dakika
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MSB Bakan Yardımcısı Ayhan, Şanlıurfalı gençlerin adından söz ettireceğini söyledi

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MSB Bakan Yardımcısı Ayhan, Şanlıurfalı gençlerin adından söz ettireceğini söyledi
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'i ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, festivali milli teknoloji hamlesinin koşar adım giden bir fikri olarak değerlendirdi. Ayhan, Şanlıurfalı gençlerin teknolojide ve sanayide adından söz ettireceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin koşar adım giden bir fikri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın alanda oluşturduğu standı ziyaret eden Ayhan, festivalin Şanlıurfa'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfalıların çok güzel ev sahipliği yaptığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Onlarca genci ve büyük bir altyapısı olan bu coğrafyada çok güçlü tohumlar atılacağını ifade etmek istiyorum. TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin koşar adım giden bir fikri düşüncesidir. Bu fikirler gemi, helikopter, uçağa dönüşüyor. Dolayısıyla küçük bir yolculuk adeta Türkiye'nin büyüyen bir hayali oluyor. Dün Bakü'deydim, daha önce Güney Afrika'daydım. Buraları gezdikten sonra Türkiye'nin olağanüstü bir gelişim gösterdiğini söyleyebilirim. TEKNOFEST'in üretim kolu Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin ve onların ekiplerinin oluşturduğu sinerji, devletimizin verdiği büyük bir güç ile gençlerin heyecanı ve hayallerinin de ortaklaşa oluşturduğu bir anlayıştır."

Gençleri bu alanlarla tanıştırmak ve buna imkan sağlamanın önemine değinen Ayhan, "Doğurganlık oranı en büyük problemimiz, genç nüfusu çok fazla olan Şanlıurfa'da bunun olması çok önemli, ilerleyen aşamada Şanlıurfalı gençlerimiz teknolojide, sanayide, birçok alanda adından söz ettirecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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