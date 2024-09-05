MSB'den Famagusta Dizisine Tepki: Kara Propaganda Amaçlı
Milli Savunma Bakanlığı, 'Famagusta' adlı dizinin kara propaganda amacı taşıdığını belirterek, bu tür provokatif girişimlerin Rum tarafı da dahil olmak üzere kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı. Bakanlık, bu tür içeriklerin bölgedeki gerilimi artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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6.09.2024 07:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: MSB'den Famagusta Dizisine Tepki: Kara Propaganda Amaçlı - Son Dakika
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