Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel video - Son Dakika

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