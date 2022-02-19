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MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" - Son Dakika

MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır"

19.02.2022 00:58
MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır"

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı son paylaşımda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı son paylaşımda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılı vesilesiyle özel paylaşımlar yapıyor. Bakanlığın son yaptığı paylaşımda NATO'nun ilk kadın jet pilotu Albay Leman Bozkır Altınçekiç'in fotoğrafına yer verilerek, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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MSB'den özel paylaşım: 'Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır' MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Albay, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MSB'den özel paylaşım: 'Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" - Son Dakika
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