MSB'den Suriye Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin, "Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA