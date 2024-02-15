MSB, F-16 Modernizasyonu ve Üretim İşlemleri İçin Görüşmeleri Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

MSB, F-16 Modernizasyonu ve Üretim İşlemleri İçin Görüşmeleri Sürdürüyor

MSB, F-16 Modernizasyonu ve Üretim İşlemleri İçin Görüşmeleri Sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16 modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerini sürdürüyor. MSB, Ankara'da yapılan açıklamada, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

15.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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MSB kaynakları: "(F-16) Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB, F-16 Modernizasyonu ve Üretim İşlemleri İçin Görüşmeleri Sürdürüyor - Son Dakika

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