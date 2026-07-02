MSB: İsrail'in Suriye'ye Saldırıları Zarar Veriyor

MSB: ( İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin) İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.