MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
AK Parti'nden yeniden seçilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı. Tanğlay, zaferlerine gölge düşürmek isteyen odakların algı operasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Seçim sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını kabul etmediklerini ve hakkaniyet çerçevesinde inceleme yapılmasını istediklerini ifade etti.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranını en çok artıran başkan oldu. Başdeğirmen, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 38 olan oy oranını 2024'te yüzde 41,95'e yükseltti.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında hapis cezası bulunan 555 aranan şahıs yakalandı. Mart ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda, 134 şahıs 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, 26 şahıs 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla arandı. Ayrıca, 11 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranırken, 384 şahıs ise ifadeye yönelik aranıyordu.
Van'da yapılan yerel seçimlerin ardından DEM Partililerin kutlama yapmasıyla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri TOMA ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.
Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçim sonrasında muhtar olduğunu duyuran Özdemir, teşekkür mesajıyla yeni dönemde mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, az bir oy farkıyla kazanılan İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim sürecinde yaşanan bir olayı aktardı. 31 Mart gecesi ilçe seçim kuruluna giden Süleyman Soylu'nun odasına girdiği bir kadın hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız" dediğini iddia eden Günaydın, hakimin Soylu'ya "Çünkü ben hakimim" yanıtını verdiğini söyledi.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, seçim zaferini kutlamak için yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynadı ve işçilere işten çıkarmama sözü verdi.
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