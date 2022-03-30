Son dakika... Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü - Son Dakika
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Son dakika... Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü

30.03.2022 15:14
Son dakika... Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetlerinin dün Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetlerinin dün Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nda 29 Mart 2022 tarihinde bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika... Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü - Son Dakika
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