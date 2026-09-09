MTSO Başkan Adayı Boyraz’ın pusula rengi belli oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim'de yapılacak seçimlerde kullanacakları pusula rengini açıkladı. Boyraz ve ekibinin seçim pusulası sarı olacak.

Seçim çalışmalarını sürdüren Boyraz, ziyaret ve toplantılarda projelerini anlatmaya devam ediyor.

"Vaatlerle değil, projelerle geliyoruz"

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim sürecinde vaat yerine projelerin konuşulacağını belirtti. Boyraz, "Vaatlerle değil, projelerle geliyoruz" dedi.

Boyraz'ın seçim programında esnaf, sanayici ve tüccarın sorunlarına yönelik projelerin yanı sıra Malatya'nın üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına ilişkin hedefler de yer alıyor.

"En büyük projemiz 1 milyar dolar"

Mahmut Boyraz, Malatya'nın ihracatına ilişkin hedefini de açıkladı. Boyraz, "En büyük projemiz ihracatta 1 yılda 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Boyraz, daha önce yaptığı açıklamalarda MTSO'nun üyelerinin sorunlarına daha hızlı çözüm üreten, sahada aktif bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtmişti.

Sarı pusula kullanılacak

1 Ekim'de gerçekleştirilecek MTSO seçimlerinde Mahmut Boyraz ve ekibinin pusula rengi sarı olarak belirlendi. Boyraz, seçim çalışmalarını farklı sektörlerden esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle görüşerek sürdürüyor.

Seçimde MTSO üyeleri, yönetim ve meclis üyeleri için oy kullanacak.