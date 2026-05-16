MTTB'den Siyaset Okulu Kapanışı
MTTB'den Siyaset Okulu Kapanışı

16.05.2026 21:51
MTTB ve İÜ işbirliğiyle düzenlenen Siyaset Okulu'nda İsmail Kahraman, siyaseti tartıştı.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu"nun kapanış programı yapıldı.

Programda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman siyasetin bugünü yönetip geleceği planlama sanatı olduğunu söyledi.

"Siyaset" ile "politika"nın aynı şey olmadığını dile getiren Kahraman, "Siyasi partilerde politikacı diyeceğimiz insanlar oluyor. Bir günde, sabah, öğle, akşam 3 parti değiştiren insan görüyoruz. Nasıl oluyor? Çok yüzlülük, politika. Siyasette menfaat olmaz." dedi.

Eski MTTB Genel Başkanı da olan Kahraman, siyaset üzerine düşünülmesi gerektiğini dile getirerek, Farabi ve İbn Haldun'un eserlerinin okunmasını tavsiye etti.

İçinde bulunulan yapının 1933 yılında inşa edilmiş eski bir halkevi binası olduğunu aktaran Kahraman, "Cumhuriyet, kendine uygun pozitivist kütlede bir kadro yetiştirmek için halkevlerini açtı. İllerde halkevleri, köylerde köy odalarını... Müthiş bir pozitivist eğitim. Pozitivizmde bildiğiniz gibi 'Amentü'nün şartları yok. Pozitivizm diyor ki 'Ben gördüğüme, tuttuğuma inanırım.' Böyle bir eğitime tabi tutuldu Türkiye. Köy enstitüleri de böyleydi." diye konuştu.

Kahraman, gençlerin 25 yaşını geçmeden evlenmeleri gerektiğini, evlilik yaşının yukarıya çıktığını dile getirerek, artık kalabalıklar içindeki yalnızlık yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Bu mücadeleyi yüreklerinde hissederek devam ettiriyorlar"

MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, davalarının oldukça büyük ve ağır bir sorumluluk taşıdığını, bu nedenle her anın bu dava bilinciyle mücadele içinde geçirilmesi gerektiği söyledi.

Başarı, "Bugün Anadolu'nun birçok noktasında, ülkemizin birçok noktasında, dört bir tarafında mücadele eden bütün MTTB mensupları, bu milletin, aziz milletimizin asil evlatları bu mücadeleyi yüreklerinde hissederek devam ettiriyorlar." dedi.

Yürüdükleri her yolda ve mücadele ettikleri her kulvarda İsmail Kahraman'ın enerjisiyle yola devam ettiklerini kaydeden Başarı, bu kıymetli ocağın bu ülkenin geleceğine iz bırakacak nesillerin yetişmesine de vesile olacağını ifade etti.

Başarı, "Filistin meselesinden bahsetmeden kürsüden inmemenin gerekliliğini ifade ettiğimiz bu çatı altında, belki de son konuşmayı yaptığım bu anın içerisinde, Ayasofya'nın zincirlerini kıran bir eskimez MTTB'li olarak Cumhurbaşkanımızın yetiştiği bu salondan Filistin'in de özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden nesiller yetişecektir." diye konuştu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ile bazı MTTB üyesi gençler katıldı.

Program, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

