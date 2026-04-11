Mücteba Hamaney ABD Saldırısında Yaralandı

11.04.2026 12:28
İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin hava saldırısında ağır yaralandı, yüzü tanınmaz halde.

İngiliz Reuters haber ajansı adı açıklanamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD'nin hava saldırısında yüzünden ve bacağından ağır yaralandığını, yüzünün tanınmaz halde olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansının İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in yakın çevresinden 3 isme dayandırdığı haberine göre Hamaney, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü hava saldırısında aldığı yüzünden ve bacaklarından ağır yaralandı. Kaynaklara göre Mücteba Hamaney'in yüzü ABD'nin düzenlediği saldırının ardından tanınmaz hale geldi ve bacaklarında da ciddi yaralar oluştu. 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'in iyileşme sürecinde olduğu belirtildi. Hamaney'in üst düzey yetkililerle sesli konferans yoluyla toplantılara katıldığı, savaş ve ABD ile müzakereler de dahil olmak üzere önemli konularda karar alma süreçlerinde yer aldığı ifade edildi. Kaynaklardan biri, Hamaney'in fotoğraflarının 1 veya 2 ay içinde yayınlanmasının beklenebileceğini ve bu süre zarfında kamuoyunun karşısına çıkabileceğini söyledi.

Mücteba Hamaney, babası Ali Hameney'in ABD'nin 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından 8 Mart'ta ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden bu yana hiçbir fotoğrafı, videosu veya ses kaydı yayınlanmamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

