Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, usulsüzlükleri açıkladı

Politika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) belediye başkanı seçilen Ali Şahin, mazbatasını aldıktan sonra usulsüzlüklerin örtülmeyeceğini ve adli işlem başlatıldığını söyledi.

Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini aktaran Belediye Başkanı Ali Şahin, "Ama bazıları kabullenemedi. Mazbatamızı alarak göreve başladık. Mucur'a hizmet için biz siyasi kimliğimizi bir tarafa bıraktık. Elimizden gelen gayreti göstererek hizmet edeceğiz. Bu konuda da kararlıyız. Mucur'un 5 yıllık kaybını telafi ederek hak ettiği yere getireceğiz inşallah" dedi.

Mucur Belediyesi'nin çok fazla borcu olduğunu söyleyen Şahin, "Mucur Belediyesi'nde şu anda 337 milyon lira gözüken borç var. Nüfusu bizden 10 kat olan belediyelerin bile bu kadar borcu yok. Bunun dışında gözükmeyen, bizim bilmediğimiz birtakım haciz işlemleri gerçekleşiyor. Faturalar var. Onların da ne kadar olacağını bilmiyoruz ama bir 400 milyonu bulacak gibi gözüküyor. Bir işçi yığılması olmuş. Bir odada 6-7 kişi çalışan bir işçi firması olmuş. En önemlisi altyapı yapılıyor diye eskisini arar hale gelmişiz" diye konuştu.

"22 B'ye göre ihaleler yapılmış"

Usulsüz ihalelerin olduğunu iddia eden Başkan Şahin, "Ben 10 yıllık belediye başkanlığı yaptım. Ben böyle bir harcama görmedim. İhale de yapılmamış. 22 B'ye göre yapmışlar. 22 B olağanüstü durumlarda yapılan bir ödeme türüdür. Ben 10 yıllık belediye başkanlığı yaptım. 10 yıllık belediye başkanlığım süresince bu kalemde hiç ihale yapmadım. İhale değil, doğrudan temin gibi bir şey" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR