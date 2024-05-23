Muğla Bodrum\'da Kent Yönetişim Toplantıları Başladı

Politika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kentin sorunları ve bunlara yönelik alternatif çözüm önerilerinin ele alındığı "Kent Yönetişim Toplantıları" başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen Kent Yönetişim Toplantısı, 21 Mayıs Salı günü Bodrum Ticaret Odası Seminer Salonunda yapıldı. Kent Yönetişim Toplantısı'nda ilçenin sorunları, çözüm önerileri, stratejik plan oluşturma ve bütçeleme konuları konuşuldu. Bodrum ekonomisi, çevre sorunları, kent turizmi, kaçak yapılaşmayla mücadele, park ve spor alanları, su sorunu, kent estetiği, kalifiye personel ihtiyacı, işgaliye, sanat ve fuar alanları, limanlar, otoparklar ve belediye kafelerle ilgi görüş ve öneriler dile getirildi.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, kurum temsilcileri, oda ve dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve personeller ile basın mensupları katıldı.

Toplantıyı yöneten Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum'da faaliyet gösteren belediye, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve STK'larla birlikte kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılmasını sağlamak, kentin sorunlarına çözüm üretmek adına bu toplantıyı düzenlediklerini, toplantılardan elde edilen görüş ve önerilerin 2025-2029 yılı stratejik planlama içinde dikkate alınacağını belirtti.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Esnaf Komisyonu Başkanı Deniz Koca ise Bodrum'un bir turizm kenti olduğunu ve bu turizm kentinin sorunlarına yönelik tüm STK'lar, Odalar ve kamu kurumlarıyla Bodrum Belediyesinin komisyonlarının faal durumda olduğunu söyledi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum'un geleceğine katkı sağlayacak planlamanın bu dönemki ilk adımını hep beraber attıklarını söylerken yerinde etkin yönetime ve Bodrum'un kendine özgü kültürel, ekonomik yapısına uygun bir plana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, yerel yönetimler olarak birçok STK, dernek, Oda ve kurumlarla çalışma yürüttüklerinin altını çizerek ortak temellerde ortak çabayla kentin güzelleşmesi, sorunların çözülmesi yolunda adımlar attıklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Yıldızhan, bu toplantılarla bu koordinasyonları en üst seviyeye çıkaracakları vurgusunu yaptı.

Kent Yönetişim Toplantıları belirli periyotlarda devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA