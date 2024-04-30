Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Mayıs'ı kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Mayıs\'ı kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı. Aras, emekçilerin döktüğü alın terini önemsediklerini ve Muğla'nın değerlerini onlarla birlikte büyüteceklerini belirtti.

30.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:50
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; 'Yaptığımız ve yapacağımız her hizmette, emekçi kardeşlerimizin döktüğü alın terini her şeyin üzerinde tutarak, Muğla'mızın tüm değerlerini ve güzelliklerini onlarla birlikte büyüteceğiz. Emeğin ve kutsal alın terinin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs, işçi sınıfını işçi haklarını koruma, çalışma şartlarını iyileştirme, dayanışmayı ve demokrasiyi geliştirme gücünü hatırlatma günüdür. Şimdi ise bu gücü tekrar hatırlatmamız gerekiyor.

Ekonomik kriz, yaşam standartlarının düşmesi, en temel ihtiyaçların dahi lüks algılandığı bir zihniyetle yönetilmek, işçi sınıfı ve sınıf temelli hakları temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çalışma şartlarını ve hak ihlallerinin yeniden düşünülmesi açısından oldukça önemlidir. Hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışması, çalışma barışının sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, herkesin emeğinin karşılığını alması devleti yönetenlerin birincil hedefi olmalı ve bu hedefler için somut adımlar atılmalıdır. Emekçinin, işçinin bayramı; emek hakkı için mücadele eden emekçilerimizin örgütlülüğünün güç kazanacağı, sağlık ve iş güvencesinin korunup geliştirileceği, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü özgürce kutlayabilmemiz için geçmişte büyük mücadeleler veren kardeşlerimizi ise en derin saygılarımla anıyorum. Bu duygularla, bütün emekçilerin ve çalışanların bayramını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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