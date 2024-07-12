Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projelerini Tanıtacak

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 11.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tanıtım töreni ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 100 günde hayata geçirdiği projelerini anlatacak.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras ilk 100 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri kamuoyuna sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinde vaat ettiği projelerin ne aşamada olduğunu ve hangi hizmetlerin tamamlandığını paylaşacak. Projelerin tanıtımı, Muğla'nın gelişimi ve belediyenin vizyonu hakkında da önemli ipuçları sunacak.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu tören, aynı zamanda Ahmet Aras'ın başkanlık sürecinde attığı adımların ve belediyenin hizmet anlayışının bir yansıması olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tanıtım töreni saat 11: 30'da başlayacak. - MUĞLA