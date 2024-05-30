Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Halkla Buluşuyor - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Halkla Buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Halkla Buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiği 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sık sık halka inerek, sorunları dinliyor ve çözüm önerilerini halkla birlikte alıyor.

30.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiği 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sık sık halka inerek, sorunları dinliyor ve çözüm önerilerini halkla birlikte alıyor.

Seçimlerin ardından yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle sabah ve akşam saatlerinde halkla mahallinde buluşma ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen sorunları yerinde tespit etme ve halkla birlikte çözüm üretmeyi seçen Başkan Aras, vatandaşların sevgi seli ve yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Başkan Aras'ın halkla yerinde buluşmaları esnasında başta Genel Sekreter Tayfun Yılmaz ve ilgili Daire Başkanları da hazır bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında 'Asla değişmeyecek. Umutların ARAS'ından halkın ARAS'ına..." derken, "Bizim Muğla. Kentimizi planlamaya devam ediyoruz. Hedeflediğimiz tüm projeler için önce halkımızın arasındayız; sokaklarda, dükkanlarda, yollardayız. Hemşehrilerimizin taleplerini dikkatle dinliyor, hizmetlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Asla değişmeyecek: Umutların ARAS'ından halkın ARAS'ına..." paylaşımı yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Halkla Buluşuyor - Son Dakika

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