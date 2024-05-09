Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe'deki Halk Pazarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe'deki Halk Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe\'deki Halk Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın en büyük halk pazarında vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Başkan Aras, pazarda tezgah açan üretici kadınlarla da görüştü.

09.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:47
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın en büyük halk pazarının kurulduğu Menteşe'de sabah mesaisine pazarda başladı. Menteşenin kırsal mahallelerinden gelerek Pazarda tezgah açan üretici kadınlar ile görüşen Başkan Aras, pazara alışverişe gelen vatandaşlarında dertlerini dinledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan bölgenin en büyük halk pazarında hem esnaf ile hem de vatandaşlar ile buluşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar hayırlı olsun dileklerini iletirken, mahalleleri veya oturdukları semt ile ilgili sorunlarını da ayaküstü Başkan Ahmet Aras'a ilettiler.

Mesaiye halk pazarında başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların çay, kahve, lokma ve keşkek taleplerini de kırmadı. Halk pazarı ziyaret geleneğini sadece Menteşe'de değil, 13 ilçede de sürdüreceğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Mesaiye Pazar yerinde başladık. Pazar yerinde halkımızın hem nabzını tutabiliyoruz, hem de bize çok daha fazla vatandaşımız ulaşabiliyor. Belediyemize günlük gelen ve görüşebildiğim insan sayısı belli. Ancak sokakta ve pazaryerinde olunca çok daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Onlar da bize rahatça ulaşabiliyorlar. Pazarı dolaştım. Fiyatlar konusunda şikayetçi olanlar da var. Bir amcamız Pazar çantasını bin 500 liraya zor doldurdum dedi. Fiyatların çok yüksek olduğundan bahsetti. Üreticilerimiz ile görüştük. Üreticilerimiz de girdi maliyetlerinden ve enflasyondan söz ediyorlar. Biz de zaten sosyal belediyecilik noktasında bazı desteklerde bulunmaya çalışıyoruz ki, bunun ilkini öğrencilerimize ulaşımda destek vererek başlattık. İkincisini de Halk Kart ile dar gelirli vatandaşlarımıza yüzde yüz bir zam yaptık. Dar gelirli vatandaşlarımıza ve ihtiyacı olanlara desteğimiz sosyal belediyecilik noktasında deva edecek. Pazar yerlerinde dolaşmaya devam edeceğiz. Pazarlar kentimizin nabzını tutmak için çok doğru noktalar. Hem üretici ile hem de vatandaş ile buluşabildiğimiz noktalar. Bundan sonra da Pazar ziyaretlerimiz bütün ilçelerimizde devam edecek. Vatandaşlarımız bir taraftan a Belediye ile ilgili problemlerini, sıkıntılarını, çevre ile ilgili problemlerini anlatıyorlar. Bizim Belediyenin ofisinde oturmaktansa dışarıda olmamız çok daha fazla insan ile iletişimde olmamızın yolunu açıyor. Bu çalışmalarıma devam edeceğim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe'deki Halk Pazarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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