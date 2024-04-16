Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilçe belediye başkanları Anıtkabir\'i ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yeni seçilen 11 CHP'li ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Aras Anıtkabir özel defterini imzalayarak "Milli değerlerimize bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde insanca yaşam için adil bir yönetim anlayışı benimseyeceğime söz veriyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Aras, "Kadim uygarlıklara yurt olmuş, ev sahipliğinde insanlığın evrensel yasaları oluşmuş geçmişin ve geleceğin beşiği Muğlamıza yorulmadan hizmet edeceğim"
Anıtkabir'de Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı. "Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İkinci yüzyılın şafağında asırlık partimizi yerelde iktidara taşımanın gururu ve sevinci ile huzurunuzdayım. Yoksulluğa ve yoksunluğa mahküm edilmek istenen yurttaşlarımız 31 Mart'ta bu günümüze ve geleceğimize sahip çıkmak üzere kararını verdi. Şimdi ortak düşümüzü hep birlikte hayata geçirmek ve umudu yeniden yeşertmek üzere vazifemin başındayım. Gelecek kahramanların değil, vazifesini bilen ve sorumluluklarını yerine getiren kadroların elinde şekillenecektir. Milli değerlerimize bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde insanca yaşam için adil bir yönetim anlayışı benimseyeceğime söz veriyorum. Kadim uygarlıklara yurt olmuş, ev sahipliğinde insanlığın evrensel yasaları oluşmuş geçmişin ve geleceğin beşiği Muğlamıza yorulmadan hizmet edeceğim"
Anıtkabir ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanları eşlik etti. - MUĞLA
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