Muğla'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri" eğitimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'da AK Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri" eğitim programı başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını hatırlattı.

Karaaslan, eylül ayında 81 il ve ilçelerinde Teşkilat Akademisi derslerinin 90 bin yöneticinin katılımıyla tamamlandığını söyledi.

Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri eğitim programına ise 3 hafta önce start verdiklerini belirten Karaaslan, "Mahalleler çok önemli. Biz her ne kadar siyaset üretmek anlamında sahada olsak da bizim için en önemlisi mahalleler ve köyler. Mahallenin sorununu en iyi mahalle başkanları biliyor. Bu işin ceremesini mahalle başkanları çekiyor. Liderimizin yolundan şaşmayan mahalle başkanlarımıza 2023'te yapılacak seçimlerde çok büyük vazifeler düşüyor." dedi.

Muğla'nın makus kaderini yenmek üzere olduğunu anlatan Karaaslan, "Yapılacak eğitimlerden sonra 14 aylık süreyi iyi bir şekilde değerlendirebilirsek ben inanıyorum ki Muğla ileride hem AK Parti'mizin hem Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olacak inşallah. Eğitimler alanında uzman isimler tarafından veriliyor. Bu nedenle bu eğitimlerin faydalı olacağın düşünüyorum. Eğitimlerimiz 4 başlıkta yapılacak." diye konuştu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise mahalle başkanlarının önemine dikkat çekti.

Bu hikayenin kahramanlarının mahalle başkanları olduğunu vurgulayan Mete, "Teşkilatımız sizlere çok değer veriyor. Bugün de Muğla ve Fethiye'de bu eğitimler verilecek. Öğrenmenin yaşı yok. Hepimizin öğrenmeye çok ihtiyacı var. Buradan ayrıldıktan sonra verilen eğitimin değerini daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Programda, "Teşkilatçılık ve Tecrübe Paylaşımı" konusunda Mehmet Müezzinoğlu, "Etkili İletişim" konusunda Hakan Turgut, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konusunda İdris Kardaş, "Motivasyon" konusunda ise Uğur Işılak sunum yaptı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı yayınlandı.