Muğla\'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başlarken, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak.
814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak
Yüksek Seçim Kurulu tarafından Muğla'da belirlenen 2 bin 638 sandıkta, ceza infaz kurumları ile birlikte 814 bin 986 seçmen oy kullanacak. Muğla'da en fazla seçmen 150 713 seçmen ile Bodrum'da bulunurken, en az seçmenin bulunduğu ilçe 8 bin 499 seçmen ile Kavaklıdere ilçe.
İlçelere göre seçmen ve sandık sayısı
Muğla'nın ilçelerindeki seçmen sayısı Bodrum: 427 sandık ve 150 bin 713 seçmen, Dalaman: 107 sandık ve 35 bin 771 seçmen, Datça: 62 sandık ve 21 bin 028 seçmen, Fethiye: 371 sandık ve 129 bin 565 sandık, Kavaklıdere: 30 sandık ve 8 bin 499 seçmen, Köyceğiz: 96 sandık 31 bin 151 seçmen, Marmaris: 207 sandık ve 73 bin 444 seçmen, Menteşe: 269 sandık ve 88 bin 596 seçmen, Milas: 379 sandık ve 116 bin 664 seçmen, Ortaca: 126 sandık ve 42 bin 604 seçmen, Seydikemer: 162 sandık ve 48 bin 948 seçmen, Ula: 74 sandık ve 22 bun 176 seçmen, Yatağan: 125 sandık ve 36 bin 598 seçmen.
4 bin 779 kolluk kuvveti görevlendirildi
Muğla genelinde seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla karada ve denizde önlemler alındı. Muğla valiliği koordinesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında alınan karara göre, 2 bin 430 jandarma, 2 bin 279 polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 70 personel olmak üzere toplam 4 bin 779 personel görev yapacak.
235 sağlık personeli görev yapacak
Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 31 Mart seçimlerinde hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere ücretsiz olarak götürülüyor. Vatandaşlarımızın oy kullanacakları merkeze kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için Muğla Sağlık Müdürlüğü tarafından 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı ile 235 sağlık personeli görevlendirildi. Seçimlerde oy kullanmak üzere nakil talep eden vatandaşlarımız444 38 33 veya 0252 212 43 06 numaralı telefonlardan randevu oluşturabilirler. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
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