Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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Politika

Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı

Muğla\'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı

Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.

30.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:54
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başlarken, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak.

814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Muğla'da belirlenen 2 bin 638 sandıkta, ceza infaz kurumları ile birlikte 814 bin 986 seçmen oy kullanacak. Muğla'da en fazla seçmen 150 713 seçmen ile Bodrum'da bulunurken, en az seçmenin bulunduğu ilçe 8 bin 499 seçmen ile Kavaklıdere ilçe.

İlçelere göre seçmen ve sandık sayısı

Muğla'nın ilçelerindeki seçmen sayısı Bodrum: 427 sandık ve 150 bin 713 seçmen, Dalaman: 107 sandık ve 35 bin 771 seçmen, Datça: 62 sandık ve 21 bin 028 seçmen, Fethiye: 371 sandık ve 129 bin 565 sandık, Kavaklıdere: 30 sandık ve 8 bin 499 seçmen, Köyceğiz: 96 sandık 31 bin 151 seçmen, Marmaris: 207 sandık ve 73 bin 444 seçmen, Menteşe: 269 sandık ve 88 bin 596 seçmen, Milas: 379 sandık ve 116 bin 664 seçmen, Ortaca: 126 sandık ve 42 bin 604 seçmen, Seydikemer: 162 sandık ve 48 bin 948 seçmen, Ula: 74 sandık ve 22 bun 176 seçmen, Yatağan: 125 sandık ve 36 bin 598 seçmen.

4 bin 779 kolluk kuvveti görevlendirildi

Muğla genelinde seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla karada ve denizde önlemler alındı. Muğla valiliği koordinesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında alınan karara göre, 2 bin 430 jandarma, 2 bin 279 polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 70 personel olmak üzere toplam 4 bin 779 personel görev yapacak.

235 sağlık personeli görev yapacak

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 31 Mart seçimlerinde hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere ücretsiz olarak götürülüyor. Vatandaşlarımızın oy kullanacakları merkeze kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için Muğla Sağlık Müdürlüğü tarafından 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı ile 235 sağlık personeli görevlendirildi. Seçimlerde oy kullanmak üzere nakil talep eden vatandaşlarımız444 38 33 veya 0252 212 43 06 numaralı telefonlardan randevu oluşturabilirler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

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