Muğla'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın belediye başkanı göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Muğla'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın belediye başkanı göreve başladı

Muğla\'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın belediye başkanı göreve başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan mahalli idareler seçiminde Gonca Köksal, belediye başkanlığı görevini devraldı. Köksal, Muğla'nın ilk İlçe Kadın Belediye Başkanı oldu.

05.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:34
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31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Muğla'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın belediye başkanı Gonca Köksal görevi önceki dönem belediye başkanı Bahattin Gümüş'ten devraldı.

CHP Menteşe Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Muğla'nın ilk kadın ilçe belediyle başkan adayı Gonca Köksal, 31 Mart seçimlerinde yüzde 53.83'lük oy alarak Muğla'nın ilk İlçe Kadın Belediye Başkanı seçilen Gonca Köksal, Muğla Barosu salonunda düzenlenen mazbata töreninde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner mazbatalarını İl Seçim Kurul ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının elinden aldı.

Menteşe Belediyesi önünde eski Başkan Bahattin Gümüş, görevini iyeni Başkan Gonca Köksal'a devretti. Menteşe'nin yeni Belediye Başkanı Gonca Köksal burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bıraktık. İkinci yüzyılın başındayız. Yerel iktidarımızın Muğla'daki ilk 50 yılını geride bıraktık. İkinci 50 yılın en başındayız. Bahattin Başkanımızdan aldığımız bayrağı Belediye Meclis üyelerimiz ile Ahmet başkanımız ile en yüksek seviyeye birlikte taşıyacağız bundan emin olabilirsiniz. Çok güzel, çok olumlu ve çok umut dolu bir süreç başlıyor Menteşemiz için. 31 Mart'ta atığımız bu tohumlar yeşerecek. Çok teşekkür ederim Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkanlık makamında Menteşe eski Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye Mührünü yeni Başkan Gonca Köksal'a teslim etti. Muğla Büyükşehir, Menteşe ve Ula Belediye Başkanlarının mazbata ve devir teslim törenlerine Muğla Milletvekilleri de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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